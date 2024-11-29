الكلية العسكرية تدعو المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية

دعت الكلية العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، المتقدمين للقبول في الدورة (115) الوجبة الأولى من معدل (90 الى 100) إلى مراجعتها، حيث ذكرت الوزارة في بيانها، ان "جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/ الكلية العسكرية، تدعو المتقدمين للقبول في الدورة (115) الوجبة الأولى من معدل (90 الى 100)، المبينة أرقام استماراتهم وتاريخ مراجعتهم إزاء كل منهم في الملاحق المرافقة الى مراجعة شعبة التسجيل والقبول في الكلية العسكرية".

*المستمسكات المطلوبة

1. استمارة التقديم الالكتروني .

2. وثيقة مدرسية بالدرجات مع الباركود معنونة الى الكلية العسكرية لم تمضِ عليها سنة.

3. البطاقة الوطنية للمتقدم مع والديه وبطاقة السكن مع تأييد سكن مصادق من الوحدة الادارية والامن الوطني.

4. عقد زواج للمتقدم أو (ابيه، اخيه، عمه) مصادق من المحكمة المختصة لم يمضِ عليه سنة.

5. كفالة مالية (ضامنة) مصدقة من كاتب العدل مع الباركود .

6. كتاب من مديرية الجنسية العامة يؤيد القومية للمتقدم من غير القومية العربية .

7. كتاب من مؤسسة الشهداء للمتقدمين على قناة ذوي الشهداء على ان يكون (للأب ،الام) حصراً مع الباركود ولم يمضِ عليه سنة.

8. جلب كتاب تأييد استمرارية بالخدمة للمتقدمين العسكريين مع انموذج تقييم الآمرين .

9. صورة شخصية للمتقدم ذات خلفية بيضاء عدد (6) .

10. توضع المستمسكات المطلوية آنفاً داخل فايل مانيلا حسب الالوان المدرجة أدناه :

أ- المتقدمين من الفرعين العلمي والأدبي (فايل لون أزرق) .

ب- المتقدمين من الفرعين الصناعة والتجارة (فايل لون أصفر).

ج- المتقدمين من العسكريين (فايل لون اخضر).

د- المتقدمين ابناء الشهداء (فايل لون احمر ) .

_ امور عامة

11. سيتم الاعلان عن الوجبات اللاحقة حسب المواعيد المحددة لكل منها .

12. في حالة اعلان يوم المراجعة عطلة رسمية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء تكون المراجعة في اليوم الذي يليه على ان يشمل التأجيل الوجبة بكاملها .

13. في حالة عدم حضور المتقدم في الموعد المحدد يلغى تقديمه .

14. تكون المراجعة بالساعة 0600 (السادسة صباحاً) من اليوم المحدد للحضور.

15. للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم الهاتف (07760491577).