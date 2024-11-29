العتبة الحسينية تسيّر قافلة مساعدات لإغاثة اللبنانيين

أعلنت العتبة الحسينية، تسيير القافلة الرابعة الخاصة بإغاثة العوائل داخل الأراضي اللبنانية، عبر سوريا، إذ ذكر معاون رئيس قسم العلاقات في العتبة الحسينية، أحمد حسن فهد، إنه "انطلقت اليوم القافلة الرابعة المرسلة من قبل العتبة الحسينية والخاصة بإغاثة العوائل اللبنانية في سوريا ولبنان حيث تحمل العديد من المواد الغذائية والأفرشة والبطانيات".

وأشار إلى "التركيز في هذه القافلة على إرسال البطانيات والأفرشة بصورة عامة والملابس، لأن فصل الشتاء قد أتى والأجواء في لبنان وسوريا شديدة البرودة".

وأضاف: "تتميز هذه القافلة بأنها سوف تصل إلى لبنان مباشرة عن طريق الأراضي السورية ليتم توزيعها على العوائل هناك، فيما كانت القوافل السابقة تصل إلى سوريا حيث تم توزيع المواد التي حملتها على الوافدين اللبنانيين في سوريا".