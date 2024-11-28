استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت مطلع الأسبوع المقبل

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت الأسبوع المقبل مع تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان فجر أمس الأربعاء.

وقال السعداوي لوكالة الأنباء الرسمية،إن "الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها مع بيروت مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت- في وقت سابق- تعليق رحلات الخطوط الجوية من وإلى بيروت؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان"، مبينة، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتماشياً مع التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة".