تفاصيل لقاء السوداني وملك إسبانيا

إلتقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2024)، ملك إسبانيا فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد.

وشهد اللقاء بحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء "استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي البلدين من خطوات واتفاقات وتفاهمات على سبيل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة البناءة في مختلف المجالات".

وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، "بمواقف إسبانيا إزاء العراق، والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمها لجهود إنهاء الحرب في غزّة ولبنان، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد "الحرص على توسعة قاعدة التبادل التجاري والاقتصادي الثنائي، وترحيب الحكومة بمشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع التنمية والبنى التحتية الجارية في العراق".