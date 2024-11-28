الشيخ همام حمودي ومستشار الأمن القومي يؤكدان ان طريق السلام في غزة بدأ من لبنان

بحث الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التحديات الأمنية بالمنطقة والجهد الديبلوماسي العراقي تجاهها، إذ ذكر المجلس الأعلى في بيانه، ان "الشيخ همام حمودي استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحثا التحديات الأمنية بالمنطقة والجهد الديبلوماسي العراقي تجاهها، وأهمية ماحققه لبنان من نصر أجبر الاحتلال على وقف عدوانه وفتح الطريق للسلام في غزة".

وأكد الطرفان، أن العراق محور أمن المنطقة وإستقرارها ويمتلك من التجارب والامكانيات والروحية ما تجعله واثقا من قدراته على حماية سيادته من اي تهديد". كما شدد الطرفان ان "دور العراق في تعزيز تفاهمات دول المنطقة مهم للغاية ويعد جزء من أمنه القومي وفلسفة نظامه السياسي بان الاستقرار مسؤولية مشتركة".