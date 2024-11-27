السجن المؤبد بحق "داعشي" في صلاح الدين شارك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى داعش الإرهابي شارك بعمليات ارهابية ضد القوات الأمنية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "الارهابي شارك بعمليات إرهابية استهدفت نقاط امنية تابعة للجيش والشرطة في قضاء الطوز – ناحية سليمان بيك عام 2014".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية /1و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".