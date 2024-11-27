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أجراس العودة تقرع.. اللبنانيون يعودون بالمجان لديارهم وأول محافظة عراقية تتكفل


أعلن رئيس "حراك ديالى الشعبي" عمار شنبه التميمي، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، تشكيل ما اسماها تنسيقية العودة للضيوف اللبنانيين.

وقال التميمي في تصريح صحفي ، إن "الحراك شكل تنسيقية على مستوى ديالى تعنى بالتواصل المباشر مع العوائل اللبنانية الراغبة بالعودة الى ديارها بعد توقف الحرب".

وأضاف أن "تنسيقية العودة هي الاولى في العراق نجحت في اكمال ملف أكثر من 20 عائلة وتأمين وسائل نقل عبر الطريق البري من بعقوبة الى سوريا مدفوعة الثمن".

وأشار الى أن "التنسيقية مستمرة في التواصل مع بقية العوائل اللبنانية في ديالى والتي يزيد عددها عن 500 من أجل نقل الأسر الراغبة منها مجانا الى سوريا فيما ستتولى منظمات انسانية أخرى، بعضها عراقية، تأمين نقلهم من سوريا الى مناطقهم اللبنانية وفق المسارات البرية".

وتابع، أن "ما نقدمه هو رسالة تضامن بروح الانسانية للأشقاء، ونقلهم الى سوريا يأتي استجابة لرغبتهم بالعودة السريعة الى قراهم وبلداتهم لاسيما أهالي الجنوب".

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله اللبناني واسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الاربعاء بعد سلسلة مباحثات مضنية. اتفاق سيخضع إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الـ60 يوما.

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