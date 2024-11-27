اعتقال أخطر ذباحي تنظيم داعش الارهابي في بغداد

ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على واحد من أخطر قياديي تنظيم داعش الارهابي في بغداد، وهو وليد الدليمي، بعد ملاحقة دامت أعوامًا عديدة.

وقال مصدر أمني إن "قوة تابعة للشرطة الاتحادية تمكنت أخيرًا من إلقاء القبض على واحد من أخطر قياديي تنظيم داعش، الذي كان يعمل ضمن صفوف ما يسمى ولاية الجنوب العاملة ضمن قاطع مسؤولية مناطق جنوب العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المجرم المكنى وليد الدليمي، اشترك في عشرات العمليات الإرهابية منذ عمله ضمن صفوف التنظيمات عام 2005، إذ عمل مع تنظيم القاعدة، ومن بعده تنظيم داعش، ولم يتوقف عن عمله مع التنظيم حتى بعد تحرير المدن بشكل كامل".

وأشار المصدر إلى أن "الدليمي كان أحد العناصر التي تقوم بإعدام المدنيين والعسكريين بطريقة الذبح، إذ يعرف داخل التنظيم بــ"ذباح الدولة"، بالإشارة الى تسمية تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي أطلقه داعش الارهابي على نفسه بعد سيطرته على مدينة الموصل عام 2014".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الاستخبارية تمكنت من الوصول إلى المتهم الهارب بعد سلسلة عمليات استخبارية، وملاحقة استمرت لسنوات، إذ أُلقي القبض عليه في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأوضح أن "المتهم اعترف صراحة في التحقيقات الأولية بتنفيذه عمليات إرهابية عديدة، خاصة عمليات الاغتيال والقتل، وسيحاكم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005".