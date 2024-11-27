رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الداخلية البريطانية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع وزيرة الدولة للشؤون الداخلية في المملكة المتحدة ايفيت كوبر الملفات القضائية المشتركة بين البلدين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل وزيرة الدولة للشؤون الداخلية في المملكة المتحدة ايفيت كوبر والوفد المرافق لها".

وأضاف انه "وجرى خلال اللقاء بحث الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب".