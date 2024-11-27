النزاهة: العراق يُوقّع على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن توقيع العراق على اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد.

وذكرت الهيئة في بيان أن "جمهورية العراق وقعت على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميّ في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حيث خوَّل مجلس الوزراء هيئة النزاهة الاتحاديَّة مهمة التوقيع على الاتفاقية".

واضافت ان "التوقيع جاء خلال مشاركة العراق ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في العاصمة القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من (26 - 27) من تشرين الثاني الجاري".

وبينت الهيئة انه "انبثقت عن الاجتماع عدة مقررات، منها وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ القانون المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم".