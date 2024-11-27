اكدت تنسيقات الدعم الإنساني لضيوف العراق في ديالى، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، بدء الاستعدادات لعودة العشرات من العوائل اللبنانية الى بلادهم.

وقال عضو التنسيقية محمد التميمي في حديث صحفي إنه "مع دخول وقف اطلاق النار في لبنان كثفت المئات من العوائل الموجودة في اكثر من 40 منطقة في محافظة ديالى اتصالاتها مع أقاربهم في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة الجنوبية من اجل ترتيب أوضاعهم للعودة".

وأضاف ان "بعض العوائل بدأت فعليا في تهيئة أوضاعها للعودة خلال ايام من الان مؤكدا بان عودة ضيوف العراق باتت مسالة وقت خاصة وان هناك رغبة من قبلهم في ترتيب أوضاعهم ".

وأشار الى ان "عملية العودة تحتاج هي الاخرى ترتيبات اخرى سواء برا او جوا لكن في كل الاحوال نسب رغبة العوائل اللبنانية في العودة ستزداد مع الوقت".

وبدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

وقبل بدء سريان الاتفاق صعّد حزب الله اللبناني وإسرائيل من هجماتهما المتبادلة حيث أعلن الحزب قصف مناطق في شمال إسرائيل بالصواريخ، في حين استبَقت إسرائيل وقف إطلاق النار بشن سلسلة غارات واسعة النطاق على العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية وعدة قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان.

وجاءت الهجمات بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية عليه.

يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 أيلول الماضي نطاق عدوانها على لبنان، الذي بدأ منذ تشرين الأول 2023، ليشمل معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن نحو 3800 شهيد وأكثر من 15 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات لبنانية رسمية.