القضاء يأمر بتوقيف يزن مشعان الجبوري على خلفية تسجيل صوتي مسرّب

أصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، امراً قضائياً بتوقيف الأمين العام لحزب الوطن يزن مشعان الجبوري على خلفية تسجيل مسرب.

وقال النائب مصطفى سند في منشور على فيسبوك إن "القاضي ضياء جعفر أوقف يزن مشعان الجبوري بعد مطابقة التسريب لصوته في الأدلة الجنائية".

يذكر أن التسجيل المسرب ليزن مشعان، كان يتحدث فيه عن عمولات مالية وصفقات فساد.

وكان الجبوري قد رد قبل يومين على التسريب الصوتي، المنسوب له، معلناً استعداده للتحقيق وفحص البصمة الصوتية المتداولة مع صوته، مشدداً على أن الصوت المتداول مفبرك، من قبل جهات لديها خلافات سياسية مع الحكومة، مؤكداً أنه لا يمتلك أي منصب في الحكومة.