اضراب شامل في مدارس السليمانية غداً بسبب تأخر صرف الرواتب

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن بدء الكوادر التربوية في السليمانية يوم غد الخميس إضرابا عن الدوام.

وقال المصدر إن "الكوادر التربوية في مدارس السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورانيا وكفري أبلغت الطلبة بعدم الدوام يوم غد الخميس".

وأضاف أن "الكوادر التربوية بدأت الإضراب الشامل عن الدوام، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول حتى الآن، واحتمالية عدم صرف راتبين مع انتهاء العام الحالي".

وكشف مصدر مطلع، في الثالث من تشرين الثاني 2024، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".

وقال المصدر إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق"، مبيناً أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".