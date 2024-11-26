نائب: وزير النفط السابق ابتز المتهم الرئيسي بسرقة القرن

أكد النائب مصطفى جبار سند، اليوم الثلاثاء، ان المتهم الرئيسي بسرقة الامانات الضريبية نور زهير تعرض للابتزاز من قبل وزير النفط السابق احسان عبد الجبار.

وقال سند في تصريح لـ السومرية نيوز، ان "المتهم الأول بسرقة الامانات الضريبة نور زهير أكد خلال افادته امام القضاء انه تعرض للابتزاز من قبل وزير النفط السابق احسان عبد الجبار عبر وسيط اسمه احمد الصراف".

وأضاف، ان "الوسيط عرض إعطاء وزير النفط السابق مبلغ 25 مليون دولار من اجل تسوية قضيته واخراجه منها".