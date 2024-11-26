مطلب نيابي بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة

طالب عدد من النواب التركمان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة، مؤكدين أن القضاء يعاني من تهميش كبير في الخدمات والمشاريع التنموية.

وفي بيان ألقاه النائب مختار الموسوي، اتهم النواب، محافظة نينوى بممارسة "الظلم والإهمال" تجاه قضاء تلعفر، مشيرين إلى أن تحويل القضاء إلى محافظة سيضمن حقوق سكانه ويعزز من تقديم الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وقال الموسوي، إن "قضاء تلعفر مظلوم من ناحية الخدمات والمشاريع"، مشدداً على أهمية "معالجة هذا الوضع لضمان العدالة والإنصاف لجميع المكونات العراقية".