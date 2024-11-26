وزيرة الاتصالات توضح تفاصيل اختيار شركة "فودافون"

أوضحت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، تفاصيل اختيار شركة "فودافون" للاتصالات لتشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقّال في العراق.

وقالت الياسري في إيجاز صحفي، : "سنبلغ شركة فودافون بقرار مجلس الوزراء باختيارها للبدء بالإجراءات التحضيرية للمشروع".

وأضافت "سيتم التفاهم مع فودافون لتوقيع بيان عمل يتضمن التحضيرات المطلوبة للمشروع" مبينة ان "اختيار فودافون من بين الشركات الأخرى لماركتها العالمية الرصينة وخبرتها الكبيرة بتقنية الجيل الخامس".

ولفتت الى، ان "شركة فودافون تخدم 330 مليون مشترك في 15 دولة" منوهة الى ان "فودافون أبدت استعدادها للعمل في العراق ودعم حكومته لإنجاح هذا المشروع الذي سيشغل الطاقات العراقية الشابة ويطور قدراتهم".

وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته اليوم الثلاثاء، على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، ويكلف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع.