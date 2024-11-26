رئاسة البرلمان تناقش القوانين التي يهدف المجلس لتشريعها

بحثت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، أبرز القوانين التي يهدف المجلس الى تشريعها خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم الثلاثاء في دار ضيافته، رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ونائب رئيس المجلس، شاخه وان عبد الله، وناقشت رئاسة مجلس النواب في إجتماعها، ابرز القوانين التي يهدف المجلس إلى تشريعها قبل انتهاء الفصل الحالي".

وأكدت رئاسة مجلس النواب، وفقاً للبيان، على "ضرورة تفعيل عمل اللجان النيابية، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس، والدعوة إلى تظافر الجهود وتعزيز التعاون مع جميع القوى الوطنية لتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التقدم والبناء في البلاد".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد، وبانتظاره حملة من القوانين الخلافية ابرزها تعديل قانون العفو العام، والأحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وغيرها.