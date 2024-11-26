مجلس الوزراء يختار شركة عالمية لتشغيل مشروع رخصة الهاتف النقال

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن موافقته على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "مجلس الوزراء وافق على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس".

وأضاف: "كلف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع".