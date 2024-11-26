تحرك نيابي حول قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

صرّح نائب رئيس لجنة النفط والغاز النائب عدنان الجابري، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب للموافقة على تقديم مسائلة شفاهية لمحافظ البصرة عن أسباب تأخير تطبيق قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، إذ قال الجابري في بيانه، ان "حكومة البصرة المحلية تأخرت في إرسال النظام الداخلي للقانون منذ عام 2023 ولم ترسله إلا الآن وهذه دعوة لرئيس الوزراء للتعجيل بالتصديق على النظام الداخلي للقانون ليتسنى تحقيق التغييرات الاقتصادية للبصرة".

وتابع ان "هذا التغيير سيخلق فرص عمل كثيرة وسيغير من شكلٍ البصرة".

واستطاع مجلس النواب بعد جدال سياسي استمر منذ العام 2010 حول قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، من تشريعه عام 2017 إلا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم تطبيقه.

وتُعد البصرة جنوبي العراق من أكثر محافظات البلاد الغنية كونها تطفو على بحيرة من النفط وتمتاز بالقطاعات الاستثمارية المتمثلة بالطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة البحرية، بالإضافة إلى السياحة وقطاع النقل والتخزين.

كما أن البصرة رئة العراق البحرية المطلة على الخليج العربي بساحل يمتد 58 كيلومترا من رأس البيشة وحتى ميناء أم قصر جنوبا، إضافة إلى أنها تصدر أكثر من 90% من صادرات الذهب الأسود العراقي.