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رئيس الوزراء يؤكد رغبة العراق بوضع آلية لتطوير العلاقات مع روسيا


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رغبة العراق بوضع آلية يتم خلالها تطوير العلاقة مع روسيا الاتحادية، بما يجلب المنفعة المتبادلة بين البلدين، إذ ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيانه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك والوفد المرافق له، الذي ضم وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والنائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين".

وأضاف المكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي، والتأكيد على أهمية هذه العلاقات التاريخية، مع حلول الذكرى الثمانين لانطلاق العلاقات العراقية الروسية".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده على "رغبة العراق بوضع آلية يتم خلالها تطوير العلاقة مع روسيا الاتحادية، بما يجلب المنفعة المتبادلة، ويحقق المصالح المشتركة".

بالمقابل، نقل نوفاك إلى السوداني تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون مع العراق في ضوء ما تمخّضت عنه زيارة السوداني إلى موسكو في شهر تشرين الأول من العام الماضي، والتفاهمات في إطار مصالح الشعبين الصديقين، بحسب البيان.

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