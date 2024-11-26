نائبة تكشف عن آخر تطورات مسار تشكيل حكومة كردستان الجديدة

كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات بما يخص مسار تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكدة ان الحكومة ستكون "حكومة شراكة"، إذ ذكرت في حديثها لـقناة السومرية، إن "طريق تشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ عن طريق عقد أولى جلسات مجلس برلمان الإقليم، وربما ستكون مفتوحة لغاية تشكيل الحكومة"، مشيرة الى أن "حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد، بدأ يوم أمس مفاوضاته مع بقية الأحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات بغية تشكيل الحكومة خلال شهر من الان".

واستبعدت النائب سروة محمد، "انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة في الإقليم، وإنما ستكون حكومة شراكة، خاصة وان الاتحاد الوطني الكردستاني يريد ان يكون شريكا حقيقيا في الحكومة الجديدة وليس طرفا هامشيا"، مشددة بالقول إن "حكومة الشراكة تعني حل جميع المشاكل الموجودة بين الحزبين داخل الإقليم، وأيضا حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم".

وتابعت النائب، "نطالب بالعدالة في توزيع الثروات بين محافظات الإقليم وكذلك المساواة في تقديم الخدمات ما بين أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة".