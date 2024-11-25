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النزاهة النيابية تناقش مع مدير نفط الوسط ملف التعاقدات وموازنات الحقول


ناقشت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، مع مدير عام شركة نفط الوسط ملف التعاقدات وموازنات الحقول النفطية، إذ ذكرت اللجنة في بيان، "ناقشت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي وحضور اعضائها، خلال استضافتها اليوم الاثنين، محمد ياسين حسن مدير عام شركة نفط الوسط والكادر المتقدم في المديرية ملف التعاقدات التي اجرتها الشركة وكفاءة الشركات المتعاقد معها والأعمال المماثلة لها اضافة إلى الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التعاقدات".

وبحثت اللجنة بحسب البيان "في الاستضافة التي عقدت بمقرها جملة الملاحظات الرقابية التي نصت عليها تعليمات جولات التراخيص والإجراءات المتخذة بصددها من قبل اللجان التحقيقية فضلا عن المنجز من هذه اللجان الى جانب تقييم عمل لجان الادارة المشتركة وموازنات الحقول النفطية".

ونقل البيان عن رئيس لجنة النزاهة تأكيده "ضرورة العمل الجاد على وضع اسس سليمة للتعاقدات التي يجري ابرامها مع الشركات المختصة وفق معايير واضحة ومحددة ودقيقة"، مشيرا الى ان "اللجنة تتابع باهتمام كبير آلية تنفيذ الاعمال والجدوى الفنية من التعاقدات اضافة الى مراجعة عمل اللجان التحقيقية واعمالها".

واوضح الجنابي أن "لجنة النزاهة النيابية تعمل على مواكبة كل الاعمال التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان شفافية وسلامة الاجراءات المعتمدة وفقا لاستراتيجية عملها المعتمدة"، مبينا ان "اللجنة حريصة كل الحرص على الحفاظ على المال العام والحد من حالات التعثر في تنفيذ العمل وضمان انسيابيته بشكل سليم".

بدورهم اكد اعضاء لجنة النزاهة "اهتمامهم البالغ بمتابعة اي خلل في مختلف دوائر و مؤسسات الدولة بالشكل الذي يسهم بالنهوض بواقع العمل والاداء المؤسساتي".

وقررت اللجنة "ابقاء جلسة الاستضافة مفتوحة لحين تزويدها بإجابات رسمية عن كافه الاسئلة والاستفسارات المطروحة خلال جلسة الاستضافة".

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