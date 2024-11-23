محافظ كربلاء يبحث مع مستشار رئيس الوزراء اوضاع ضيوف العراق من لبنان وغزة

بحث محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي مع مستشار رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا لاغاثة الوفود من ضيوف العراق من لبنان وغزة الدكتور زيدان خلف.

واوضح محافظ،خلال الاجتماع اهم ما قدم من قبل الحكومة المحلية والعتبات المقدسة واهالي كربلاء المقدسة لضيوف العراق من الاخوة اللبنانيين من توفير كل ما يحتاجونه من متطلبات الحياة اليومية .مؤكدا استمرار تقديم ومد يد العون لضيوف العراق لحين عودتهم الى بلدهم.

واثنى المستشار على الجهود التي قدمت وتقدم من قبل محافظة كربلاء المقدسة لضيوف العراق