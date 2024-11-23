الإطاحة بشخصين بحوزتهما بطاقات مصرفية معدة للتهريب في بغداد والبصرة

افاد مصدر امني، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، بإلقاء القبض على متهمين بحوزتهما بطاقات مصرفية معدة للتهريب في بغداد والبصرة.

وقال المصدر ، إنه "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، ضبطت مفارز مركز شرطة كمرك مطار بغداد الدولي متهماً بحوزته (87) بطاقة مصرفية مختلفة الانواع معدة للتهريب".

وأضاف أن "مفارز مركز شرطة كمرك الشيب ضمن مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة ضبطت ايضاً متهماً بحوزته (300) بطاقة معدة للتهريب"، مبيناً أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المضبوطات الى الجهات المختصة".