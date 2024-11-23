إحباط مخطط إرهابي خطير في كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك، مبينا ان ذلك تم بجهد استباقي.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في مقطع فيديو، انه "بعملية نوعية واستباقية واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، نعلن عن احباط مخطط إرهابي خطير كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات امنية لارباك الوضع الأمني والسلم المجتمعي في كركوك"، مبينا ان "مفارز مديرية الامن الوطني في المحافظة وبالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات جهاز اسايش إقليم كردستان بالسليمانية، نجحت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش الإرهابية مكونة من 7 عناصر بينهم امير ما يسمى قاطع كردستان المكنى آزاد شاخي".

وأضاف "بفضل الجهود الاستخبارية المتميزة لابطال جهاز الامن الوطني تم تحديد موقع هذه الشبكة الإرهابية وخلال عملية المداهمة جرى الاشتباك المسلح والذي اسفر عن انتحار احد الإرهابيين بعد محاصرته"، لافتا الى انه "ضبط بحوزتهم استمارات انتماء الى الكيان الإرهابي وبريد التواصل بينهم وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة الكترونية ومعدات وملابس عسكرية وطائرة مسيرة".

واكد ان "حصيلة الملقى القبض عليهم من العناصر الإرهابية في كركوك بلغت 50 ارهابيا صدرت بحقهم احكام قضائية بين اعدام ومؤبد".

وفي اطار الجهود المبذولة لمديرية امن كركوك بملف التهريب، ذكر الحاكم ان "مفارز المديرية واستنادا الى موافقات قضائية تمكنت من ضبط 120 عجلة تحتوي على مشتقات نفطية وادوية ومواد غذائية متنوعة مخالفة للشروط وقرابة 400 طن من سماد اليوريا المعد للتهريب"،

لافتا الى انه "تم نشر مفارز جهازنا في السيطرات الرئيسية لمداخل كركوك وديالى ونينوى تتولى تدقيق عجلات الحمل وإصدار الوثائق عبر المنصة الرسمية للحفاظ على الامن الاقتصاد الوطني".

واكد "اننا نعلن القبض على 15 متهما بينهم موظفون حكوميون متورطون بعمليات تهريب النفط الخام، والقبض على 100 متهم بجرائم الابتزاز والاطاحة بـ21 متهما بالترويج لحزب البعث المحظور".