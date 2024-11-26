وزارة العدل تطلق 11 معاملة عقارية جديدة عبر بوابة أور في عقاري الكاظمية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق 11 خدمة عقارية في مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية، عبر بوابة أور للخدمات الإلكترونية، حيث ذكرت الوزارة في بيانها، إن "هذه الخطوة جاءت بهدف تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في المجال الإلكتروني حيث يتيح هذا النظام إنجاز المعاملات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، مما يوفر الوقت والجهد خلال اجراء المعاملات".

كما أوضحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم الساعدي، أن "هذه الخدمات ستُعمم على باقي المديريات التابعة للدائرة بعد نجاح اطلاقها في المديرية أعلاه، وان الخدمات التي تم اطلاقها تشمل (انتقال فقط ، افراز، توحيد ، تصحيح جنس ، تصحيح سجل ،افراز وقسمة رضائية ، افراز طوابق ، تأشير وصية ، تسجيل مجدد ، تأييد ، تبديل سجل)".