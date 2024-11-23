العتبة العباسية تعلن حجم المساعدات التي ارسلتها للنازحين اللبنانيين في سوريا

أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ارسال نحو 40 طناً من المواد الطبية منذ انطلاق حملة إغاثة النازحين اللبنانيين في سوريا.

وقالت العتبة في بيان، إنه "استجابةً لدعوة المرجعية الدينية العُليا في النجف الأشرف وتوجيهات المتولّي الشرعي للعتبة المقدّسة أحمد الصافي، للقيام بما يسهم في التخفيف عن معاناة الشعب اللبنانيّ وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، تم إرسال 38 طناً من المواد الطبّية إلى النازحين اللبنانيّين في سوريا"، مبينة أنها "تستعد لارسال شحنة طبّية جديدة تصل إلى 10 أطنان"،

وبخصوص الخدمات الطبّية لضيوف العراق أوضحت العتبة أن "ملاكاتها جهّزت مفارز طبّية داخل محافظة كربلاء المقدّسة؛ بهدف تقديم الخدمات العلاجية لهم، وشملت المفارز مواقع متعدّدة تابعة للعتبة المقدّسة، ومنها مجمّع الشيخ الكليني".