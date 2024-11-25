ضبط 11 مركبة تحمل أدوية مخالفة للضوابط في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن ضبط 11 مركبة تحمل أدوية مخالفة للضوابط والشروط الصحية، حيث ذكرت القيادة في بيانها، "بجهد استخباري وتنسيق عالي المستوى تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (الاجهزة الاستخبارية، هيئة التفتيش- شعبة الرقابة الصحية) من ضبط (11) عجلة حمل كبيرة محملة بالادوية المخالفة لضوابط وشروط وزارة الصحة بعد متابعة خط سيرها في (ناحية الراشدية) الطريق الرئيسي شمالي شرق العاصمة".

وأضاف البيان أنه تم "القبض على سائقيها، وتم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".