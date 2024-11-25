تنويه حكومي يخص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق، الاثنين، عن تنويه بخصوص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية في العراق، إذ ذكرت المديرية في بيانها، "بناءً على ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 2483 لسنة 2024 الفقرة السابعة، بشمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية، الداخلين عن طريق اقليم كردستان الى باقي محافظات العراق، بتكييف الوضع القانوني والمفتوح التقديم عليه حالياً ومنحهم فترة لا تزيد عن (30) يوماً لاكمال الاجراءات".

وأضاف البيان "يتم التقديم عن طريق الحجز الالكتروني من خلال الاستمارة المثبتة على منصة اور، كما لايشمل التصحيح كل من انتهت صلاحية جواز سفره على ان تكون مدة النفاذية اكثر من سنة".