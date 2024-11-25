النزاهة: السجن 15 سنة لمدير إحدى شركات المقاولات في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنةً بحقّ المُدير المُفوَّض لشركة مقاولاتٍ؛ على خلفيَّـة ارتكابه جريمة التزوير والتلاعب .

وذكرت الهيئة في بيان ان "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى اصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن (15) سنةً بحقِّ المُدان الهارب (حمد علي غضيب معارج) المُدير المُفوّض لشركة المقاولات المُنفّذة لمشروع إنشاء مسبح ديالى الأولمبي؛ لإقدامه على التلاعب بسلفٍ ماليَّـةٍ رسميَّـةٍ".

واضافت انه "وبعد مطابقة السلف مع النسخ المُصدَّقة من قبل وزارة الشباب والرياضة، تبيَّن وجود عمليَّات شطبٍ وتعديلٍ عليها، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالوزارة؛ نتج عن فرقٍ بين الاستحقاق الفعليّ للشركة وبين المبلغ المُثبت في السلف، فضلاً عن تزوير أمر الغيار الصادر عن دائرة المهندس المقيم على المشروع".

واوضحت ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة الشباب والرياضة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم وأقوال الشهود، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المدان، فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالسجن غيابياً (15) سنةً، استناداً إلى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه"،

لافتةً إلى "إعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض، كما اشتمل القرار على إصدر أمر قبضٍ بحقّ المُدان الهارب، ووضع حجزٍ على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له".