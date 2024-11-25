الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة دواعش في نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عمليتين نوعيتين أسفرتا عن إلقاء القبض على ( 3 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في ناحيتي زمام و ربيعة غربي محافظة نينوى".

واضافت ان "المتهمين ينتمون إلى صفوف تنظيم داعش الارهابي، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".