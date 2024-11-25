الأخبار

رئيس الوزراء يعلن نتائج التعداد السكاني ببلوغ العراق حاجز 45 مليونا


أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان، مؤكدا ان عدد سكان العراق بلغ أكثر من 45 مليون مواطن.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي خاص بإعلان نتائج التعداد السكاني، إن "العراق أنجز خطوة هي الأبرز في إطار التخطيط والتنمية والتطوير، والشكر إلى فرق التعداد السكاني الجوالة وهيئة الإحصاء وملاكات وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في الإقليم وقواتنا الأمنية، كما أشكر المواطن على الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع فرق التعداد السكاني، وكذلك الشكر الجزيل إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان لمواكبته عملية التعداد السكاني وتقديم كل الدعم والإسناد".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "التعداد السكاني كان خطوة مؤجلة من سنوات طويلة وآخر تعداد شامل كان في العام 1987"، لافتا الى ان "التعداد السكاني في العام 1997 لم يشمل إقليم كردستان".

وتابع السوداني، أن "حكومتنا وضعت التزاماً بإجراء التعداد السكاني وبدعم القوى السياسية كافة والسلطات الدستورية، ونحن ماضون في عجلة التطوير التي تستهدف واقع جيلنا الحالي والأجيال القادمة نحو تنمية مستدامة".

وأوضح السوداني، أن "سكان العراق بحسب الإحصاء الأخير بلغ أكثر من 45 مليون نسمة، حيث كانت نسبة سكان الحضر 70.3 بالمئة والريف 29.7 بالمئة، وعدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد".

ولفت رئيس الوزراء الى أن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، وعدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة"، موضحا ان "الأسر التي ترأسها نساء بلغت 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".

وبين رئيس الوزراء أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة، ونسبة السكان في سن العمل 15 الى 64 سنة 60.2 بالمئة، ونسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة"، مؤكدا ان "العراق قد دخل مرحلة الهبة الديموغرافية بوصول السكان إلى نسبة العمل بنسبة 60 بالمئة".

وشدد رئيس الوزراء على ان "معدل النمو السكاني في العراق يبلغ 2.3 بالمئة، والمساكن في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، ونسبة الدور 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سماحة السيد الخامنئي دام ظله : : اصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو غير كاف بل يجب اعدامه
رئيس الوزراء يعلن نتائج التعداد السكاني ببلوغ العراق حاجز 45 مليونا
زيدان يبحث مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد عددا من الملفات القانونية المشتركة
الإعدام لإرهابي ينتمي إلى داعش في كركوك
الجنائية المركزية: الحبس الشديد بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
الحكم بالسجن 10 سنوات بحق نور زهير و6 سنوات بحق رائد جوحي و3 سنوات بحق هيثم الجبوري
السوداني: الكيان الصهيوني هدد العراق بذرائع واهية
تكليف العميد حيدر الموسوي بمهام مدير استخبارات بغداد/ الرصافة
عمليات الاسايش: تفكيك ولاية كردستان الداعشية
منذ الصباح، حزب الله يشن هجمات صاروخية متواصلة وغير مسبوقة على إسرائيل وتداول مشاهد للدمار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك