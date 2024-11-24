منذ الصباح، حزب الله يشن هجمات صاروخية متواصلة وغير مسبوقة على إسرائيل وتداول مشاهد للدمار

تتعرض إسرائيل اليوم الأحد، لهجوم صاروخي كبير من لبنان، حيث يواصل "حزب الله" استهداف الجيش الإسرائيلي والتصدي له، ويقصف المستوطنات، مما خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا، حيث أصدر "حزب الله" بيانات عدة عن العمليات التي نفذها دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وأشار "حزب الله" إلى أنه:

عند الساعة 16:45: استهدف ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.

عند الساعة 16:30: استهدف دبابة ميركافا بصاروخ موجه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

عند الساعة 16:00: بعد رصد ‏تحركات لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة مشاة إسرائيلية غربي الموقع، بصاروخ موجه، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

عند الساعة 15:30: استهدف قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية.

عند الساعة 15:20: استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الرابعة، بصلية صاروخية.

عند الساعة 15:20: استهدف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي شمالي شرق مستوطنة جعتون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصلية صاروخية.

عند الساعة 15:15: استهدف مستوطنة يسود هامعلاه، بصلية صاروخية.

عند الساعة 15:00: استهدف معسكر الـ 100 (معسكر تدريب للقوات البرية) شمال أييليت هشاحر، بصلية صاروخية.

عند الساعة 14:30: استهدف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بصلية صاروخية.

عند الساعة 14:30: استهدف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية) بصلية صاروخية.

عند الساعة 14:18: استهدف مستوطنة ميرون بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:50: استهدف مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:45: استهدف تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:40: استهدف مستوطنة عمير بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:40: استهدف مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:30: استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:10: استهدف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 13:10: استهدف مستوطنة يرؤون بصلية صاروخية.

عند الساعة 13:00: استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

عند الساعة 12:45: استهدف ثكنة دوفيف بصلية صاروخية.

عند الساعة 12:10: استهدف قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجوي والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بصلية صاروخية.

عند الساعة 12:10: استهدف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

عند الساعة 12:05: استهدف مستوطنة كِرم بن زِمرا بصلية صاروخية.

عند الساعة 11:30: استهدف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصلية صاروخية.

عند الساعة 11:30: استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخية.

عند الساعة 11:00: استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

عند الساعة 10:30: استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية.

تصدى لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على المغادرة.

عند الساعة 09:10: استهدف مستوطنة حتسور هاجليليت، بصلية صاروخية.

عند الساعة 09:10: استهدف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصلية صاروخية.

عند الساعة 09:00: للمرة الأولى، شن هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة أشدود البحرية، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 150 كلم، وأصابت أهدافها بدقة.

عند الساعة 08:45 استهدف تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصلية صاروخية.

عند الساعة 07:00: شن هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على غرفة عمليات مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وأصابت أهدافها بدقة.

استهدف قاعدة بلماخيم (قاعدة أساسية لسلاح الجوّ الإسرائيلي، تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، ومركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجوي والصاروخي) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 140 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وقد حققت العملية أهدافها.

عند الساعة 07:30: استهدف تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصلية صاروخية.

عند الساعة 06:30: استهدف بعملية مركبة، هدفا عسكريا في مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وسرب من المسيّرات الانقضاضية، وحققت العملية أهدافها.

عند الساعة 00:05: استهدف مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية".

في الجهة المقابلة، أظهرت لقطات متداولة لحظة هروب الجنود والمسافرين من محطة قطارات في تل أبيب خلال تعرضها لهجوم صاروخي من "حزب الله" اللبناني.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث جرى سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى.

وأبان مقطع فيديو لحظة إصابة مبنى في بيتاح تكفا شرق تل أبيب بصاروخ قادم من لبنان.