السوداني يرأس اجتماعاً لمناقشة المبادئ الأساسية للموديل الاقتصادي الخاص بطريق التنمية

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد شركة أوليفر وايمن، التي تقدم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية، إذ ذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة المبادئ الأساسية للموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، وما تتضمنه هذه المبادئ من تفاصيل تمنح المشروع مميزات أكبر".

وبحسب البيان،تناول الاجتماع، "الأفكار الخاصة بحوكمة المشروع على مستوى مؤقت ومستوى طويل الأمد، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال، المنسجمة مع رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول نحو النظام الإلكتروني في الإدارة".