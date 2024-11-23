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تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائداُ لشرطة محافظة ديالى


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، الموافقة على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائدًا لشرطة محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه" بناءً على ما عرضه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائداً لشرطة محافظة ديالى".

وأضافت، أنه" حصلت الموافقة أيضًا على نقل اللواء علاء غريب الزبيدي من منصب قائد شرطة محافظة ديالى الى منصب معاون عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

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