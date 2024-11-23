وصول آلاف الأطنان من المواد الإنسانية والإغاثية والغذائية والطبية المتنوعة الى لبنان من العراق

أعلن فريق الإعلام الحكومي، وصول آلاف الأطنان من المواد الإنسانية والإغاثية والغذائية والطبية المتنوعة الى لبنان.

وقال الفريق في بيان، اليوم:" إنه انطلاقًا من واجب الأخوة والتضامن، واستجابة للظروف التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستنفار الجهد الحكومي والشعبي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء ودعمهم في تجاوز هذه المحنة".

وأضاف:" بلغت كمية المساعدات المرسلة آلاف الأطنان من المواد الإنسانية والإغاثية والغذائية والطبية المتنوعة".

وتابع:" إن هذا الدعم يأتي تأكيدًا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين، وتجسيدًا للقيم الإنسانية التي تربط بينهما"