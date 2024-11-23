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المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر


أشاد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر بتعزيز الاستقرار الأمني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن "المشهداني اجرى زيارة ميدانية إلى ناحية كوير في محافظة نينوى للاطلاع على واقعها، وكان في استقباله محافظ نينوى وعدد من النواب والمسؤولين وشيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في القضاء، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للناحية، والمناطق المحيطة بها، وبما يعكس جهود الحكومة العراقية، في تحسين مستويات المعيشة، وتلبية احتياجات المواطنين".

وأشاد المشهداني بحسب البيان بـ"التعاون بين الحكومة المحلية والعشائر في تعزيز الاستقرار الأمني الذي يعد من اهم وأكبر التحديات التي تواجهها المنطقة"، مؤكدًا على "أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة".

وأضاف "نحن  في مجلس النواب سوف ندعم جميع المحافظين بما يحتاجونه من توفير الخدمات للمواطنين وبابي مفتوح دائما لأي  طلب، وكل ما يطلبه الشارع العراقي فهو حق لكل مواطن ومجلس النواب برئاستي سوف يبقي أبوابه مفتوحة امام كل الشعب".

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المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
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