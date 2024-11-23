توجيه من السوداني بشأن إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "اللجنة المشكلة من القائد العام للقوات المسلحة مستمرة بعملها في جمع التبرعات لشعبي غزة ولبنان، ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة كان هناك عمل دؤوب لإيصال المساعدات إلى الأهالي هناك وتم إرسال آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية وكذلك ملايين الألتار من الوقود تم إرسالها للشعب المحاصر في غزة".

وأضاف أنه "تم كذلك إرسال آلاف الأطنان من المساعدات للشعب اللبناني من المواد الإغاثية والطبية والغذائية ولجنة جمع التبرعات مستمرة بعملها لجمعها ما يتبرع به المواطنون العراقيون لأشقائهم في غزة ولبنان وإرسال المساعدات لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني"،

مؤكداً أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بالاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للشعبين الشقيقين ويتم الإرسال بالتنسيق بين الهلال الأحمر العراقي ونظيريه الفلسطيني واللبناني".