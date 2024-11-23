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رئيس الوزراء يصدر توجيهاً يخص مزار القاسم بن الإمام موسى الكاظم (عليهما السلام)


 

اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيها يخص مزار  القاسم بن الإمام موسى الكاظم (عليهما السلام)، إذ ذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيانه، أن رئيس الوزراء "استقبل وفداً من الأمانة الخاصة لمزار الإمام القاسم بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام في محافظة بابل، برئاسة الأمين الخاص للمزار كريم حسين الصكر".

واطلع السوداني، بحسب البيان، خلال اللقاء على "أبرز متطلبات الأمانة الخاصة للمرقد الشريف، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الذين يؤمون زيارته من داخل العراق وخارجه".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بتقديم الدعم والتسهيلات من أجل انجاز المشاريع الخدمية التي تخص المزار، وكذلك وجه سيادته بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية التي تخص قضاء القاسم في محافظة بابل، ومعالجة المشاكل التي تعترضها؛ بهدف ضمان سرعة الإنجاز، وتقديم الخدمات لأهالي القضاء".

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