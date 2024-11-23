إعتقال 15 مطلوبا من بينهم متهمون برمي قنابل على دور سكنية ببغداد

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إعتقال 15 مطلوباً، بينهم ثلاثة متهمين اقدموا على رمي قنابل "مولوتوف" على احدى الدور السكنية، فيما استولت على أسلحة واعتدة غير مرخصة، إذ ذكرت القيادة في بيانها، إنه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الامنية لملاحقة العناصر الارهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية ومروجي المواد المخدرة السموم، قطعاتنا الامنية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ومذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة السابعة عشر، الفرقة الثانية، الخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا، بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية".

وأضافت القيادة، أن "هذه العمليات نتج عنها القاء القبض على (15) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة متهمين اقدموا على رمي قنابل "مولوتوف" على احدى الدور السكنية وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، الشعب، الاورفلي، العماري، حي الكوفة، سيطرة بغداد، حي الكرامة/ناحية النصر والسلام، شهداء/البياع) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأوضحت القيادة، بأنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".