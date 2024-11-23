الأخبار

إعتقال 15 مطلوبا من بينهم متهمون برمي قنابل على دور سكنية ببغداد


صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إعتقال 15 مطلوباً، بينهم ثلاثة متهمين اقدموا على رمي قنابل "مولوتوف" على احدى الدور السكنية، فيما استولت على أسلحة واعتدة غير مرخصة، إذ ذكرت القيادة في بيانها، إنه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الامنية لملاحقة العناصر الارهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية ومروجي المواد المخدرة السموم، قطعاتنا الامنية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ومذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة السابعة عشر، الفرقة الثانية، الخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا، بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية".

وأضافت القيادة، أن "هذه العمليات نتج عنها القاء القبض على (15) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة متهمين اقدموا على رمي قنابل "مولوتوف" على احدى الدور السكنية وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، الشعب، الاورفلي، العماري، حي الكوفة، سيطرة بغداد، حي الكرامة/ناحية النصر والسلام، شهداء/البياع) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأوضحت القيادة، بأنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعتقال 15 مطلوبا من بينهم متهمون برمي قنابل على دور سكنية ببغداد
أربيل تعلن وصول نسبة التسجيل ضمن التعداد السكاني الى 100%
الهيأة العليا للتعداد السكاني تحدد موعد اعلان النتائج
رئيس الوزراء: من المؤمل إنجاز المدراس المتبقية ضمن 1000 مدرسة خلال شهرين
هيئة الأنواء الجوية: تقرير عن أجواء العراق للايام المقبلة
وزير الخارجية : المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع
الداخلية تختار ضابطا لمديرية السيطرات في كركوك
المرجع السيستاني يدين استهداف قافلة لمسلمين شيعة شمال غرب باكستان
اعتقال معتدِ على موظف كهرباء في بابل
المشهداني .. النظام الدولي أثبت حاجته للإصلاح إصلاحا جذريا يعيد تركيبه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك