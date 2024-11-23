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أربيل تعلن وصول نسبة التسجيل ضمن التعداد السكاني الى 100%


 

صرّحت محافظة أربيل، اليوم السبت، بأن نسبة التسجيل ضمن التعداد السكاني في المحافظة بلغت 100%.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيانه، إنه "بمناسبة انتهاء المرحلة الثانية لتسجيل الأسر والأفراد في عملية التعداد السكاني العام، وبعد تمديد العملية لمدة 24 ساعة إضافية، فإن نسبة تسجيل المواطنين في هذه المرحلة ضمن حدود محافظتنا بلغت(100%)».

وأضاف "نتوجه بالشكر إلى مواطنينا وسكان مدينتنا الأعزاء على التزامهم بالقرارات والتوجيهات الخاصة بأيام حظر التجوال وتعاونهم وتنسيقهم مع فرق التعداد. كما نقدم الشكر لحكومة الإقليم والحكومة العراقية الفيدرالية ووزارات التخطيط في الإقليم والعراق، وكذلك الجهاز المركزي للإحصاء ومديرية إحصاء أربيل. ونتوجه بالشكر الخاص لجهود وتفاني فرق التعداد وجميع المؤسسات والجهات ذات الصلة التي ساهمت في إنجاح العملية وتحقيق النجاح ضمن حدود محافظتنا".

وبحسب البيان أعرب خوشناو، عن أمله في أن يكون هذا التعداد، الذي لم يُجرَ في العراق منذ سنوات طويلة، "أساساً عادلاً لتوفير الميزانية والحقوق المشروعة لمواطني العراق وإقليم كوردستان بشكل عام، وخاصة في أربيل العاصمة".

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