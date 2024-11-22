وزير الخارجية : المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع.

وقال حسين في حديثه خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الاوسط" المقام في اربيل هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الصهيوني والحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات الكيان الصهيوني.

واكد ان رئيس الوزراء وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

واوضح ان الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد.

واكد ان اتصالاتنا مستمرة مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق.

واوضح ان للعراق دورا مهما في التواصل بين العديد من الدول العربية وإيران.