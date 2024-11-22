المرجع السيستاني يدين استهداف قافلة لمسلمين شيعة شمال غرب باكستان

أدان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني استهداف قافلة لمسلمين شيعة شمال غرب باكستان تحديداً في مدينة باراتشينار الباكستانية.مطالباً حكومة باكستان باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الأعزل من وحشية وجرائم الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وجاء في نص بيان التعزية والاستنكار :

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

الإخوة والأخوات الإيمان في مدينة باراتشينار الباكستانية (الله عز وجل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرة أخرى، ارتكب الإرهابيون المتشددون جريمة فظيعة وقتلوا أو جرحوا عددا كبيرا من المؤمنين الأبرياء من خلال هجوم مسلح على المسافرين الذين كانوا مسافرين من باراتشينار إلى بيشاور.ونحن إذ نقدم تعازينا لكم أيها الأعزاء، ونعرب عن أسفنا ومواساتنا لذوي الضحايا، نتمنى الصبر والشفاء العاجل للجرحى وشهداء هذا الحدث المرير.

حوزة النجف الأشرف والمرجعية الشيعية العليا، إذ تدينان هذه الجريمة البشعة التي استهدفت وحدة المسلمين، تطلبان من حكومة باكستان الموقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الأعزل من وحشية وجرائم الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات الوقائية. واتخاذ اللازم وعدم السماح للمؤمنين الأبرياء أن يتعرضوا لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم العزة والعزة للشعب الباكستاني الكريم.

يذكر ان الحادث الأرهابي تسبب باستشهاد ما لا يقل عن 42 شخصا واصيب ٢٠ آخرون بينهم أطفال ونساء