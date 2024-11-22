الأخبار

المشهداني .. النظام الدولي أثبت حاجته للإصلاح إصلاحا جذريا يعيد تركيبه


أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أن النظام الدولي أثبت حاجته للإصلاح إصلاحا جذريا يعيد تركيبه بما يتناسب مع عصر يبحث عن السلم.

وقال المشهداني في كلمته خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الإوسط المقام في اربيل في النسخة الخامسة من منتدى السلام والأمن في الشرق الإوسط، أقدم الشكر لكم على الحوارات التي ستجري وهدفها جميعا بعض ما يتعلق بإدارة الأزمة وقيادة الصراع لهذه التحديات التي مستنا جميعا قبل وأثناء وبعد السابع من تشرين الأول( أوكتوبر) 2023م.

واضاف أننا قد نختلف في الرؤية السياسية وفي الرؤية الجيو سياسية، والاستشرافية وفق قواعد علم المستقبليات، والإدارية القيادية وفق قواعد إدارة الإزمة وقيادة الصراع بشقي الأزمة المدني السياسي والعسكري المسلح للدول والجماعات، ولكننا سنتفق أن التحديات التي واجهت الشرق الأوسط ، وبضمنه العراق عموما وإقليم كردستان خصوصا، و قبل السابع من تشرين الأول 2023م، مختلفة إختلافا مغايرا عنها بعد هذا اليوم، حيث تغيرت خرائط الأزمات القديمة في الشرق الأوسط، وتحركت براكين الصراعات الخامدة بقواعدها القديمة غير المكتوبة بين المتصارعين، وتناثرت عقود السلام الهش القديم والسلام الجديد برؤى ترامب في ولايته الأولى وبايدن في ولايته وبانتظار ولاية ترامب الثانية، مما شكل ما يمكن أن أسميه باجتهادي السياسي :" المجال الحيوي للنكبة الثانية".

وقال ان التحديات التي تناقشونها يمكن وفق قواعد التحليل السياسي المنهجي الاكاديمي إيجازها في محددات فشل النظام الدولي العالمي الذي تناقشونه ولا أجاملكم فهو نظام هلامي ، لا هو نظام قطبٍ أمريكي، ولا هو نظام أقطاب متعددة متصالحة أو متصارعة، بل هو نظام مأزوم مليء بالصراعات التي لا تحلها القطبية الواحدة ولا الأقطاب المتعددة ولا شرعة الأمم المتحدة، بل إن نموذج الشرق الأوسط في تحدياته، وآخرها حربا غزة ولبنان، هو نموذج جعل من كيان صغير محتل قطبا دوليا فاعلا سياسيا، وإن كان مرفوضا مجتمعيا لمحارقه المتكررة منذ 1948والى 2023م وما بعدها.

وأكد المشهداني إن النظام الدولي العام الذي تتحاورون وستتحاورون في حدوده ومحدداته أثبت حاجته للإصلاح إصلاحا جذريا يعيد تركيبه بما يتناسب مع عصر يبحث عن السلم فيجد الحرب أمامه لا حرب السلاح فحسب ، بل وكما في نماذج تحديات الشرق الأوسط حروبا موازية كعدم التكامل الاقتصادي وغياب التنوع السياسي والاجتماعي وضعف التمكين الاقتصادي والتعليمي والسياسي للشباب في الشرق الأوسط وعدم وجود آليات لمواجهة التصحر والحرارة والتغيير المناخي في الشرق الأوسط وأزمات الصراعات المدفونة المؤجلة أو المسكوت عنها كسد النهضة الذي هو أحد كبريات تحديات الشرق الأوسط القادمة غدا أو بعد غد.

هذه التحديات أجدها في بعض صورها السقيمة الرديئة متمثلة في إدارة أزمة سيئة من القطب الأمريكي وشريكه الإسرائيلي، وقيادة محاولات سلام للصراعات، من بقية الأقطاب اللاعبة/ غير الراغبة باللعب في الشرق الأوسط. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية : المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة ونحن قلقون على الوضع
الداخلية تختار ضابطا لمديرية السيطرات في كركوك
المرجع السيستاني يدين استهداف قافلة لمسلمين شيعة شمال غرب باكستان
اعتقال معتدِ على موظف كهرباء في بابل
المشهداني .. النظام الدولي أثبت حاجته للإصلاح إصلاحا جذريا يعيد تركيبه
سلامي: بذور المقاومة في العراق واليمن ولبنان وفلسطين تحولت لأشجار متجذرة
الحشد الشعبي يضبط صواريخ راجمات وأحزمة ناسفة لـ"داعش" الارهابي في كركوك
إحباط "دكة عشائرية" في بغداد الجديدة واعتقال 8 متهمين
الـ"F16" تستهدف ارهابيين اثنين في وادي زغيتون بكركوك
شرطة بابل ترد على أنباء اعتقال خمسة متهمين باغتصاب موظف تعداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك