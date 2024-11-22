الحشد الشعبي يضبط صواريخ راجمات وأحزمة ناسفة لـ"داعش" الارهابي في كركوك

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، (22 تشرين الثاني 2024)، ضبط صواريخ راجمات وأحزمة ناسفة لداعش في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال إعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء 61، ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، تمكنت من ضبط صواريخ وأحزمة وعبوات ناسفة لداعش، خلال تنفيذ القوة عملية أمنية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة قرب قرية عريشة في قضاء الحويجة".

وأوضح البيان، ان "الصواريخ كانت من نوع الراجمات والكاتيوشا، وقد تم التعامل مع المضبوطات من قبل الفرق المختصة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار الأمن في المنطقة".