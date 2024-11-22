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الـ"F16" تستهدف ارهابيين اثنين في وادي زغيتون بكركوك


أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعزيمة الابطال في القوات الأمنية، وجهود موفقة وارادة الرجال، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من رصد عنصرين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت أنه "بناءً على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت خلالها هذين الإرهابيين"، مشيرة الى أن "التفاصيل ستعلن لاحقاً".

وأوضحت أن "قواتنا الأمنية التي تلاحق الإرهابيين في كل مكان عازمة على استئصال الإرهاب فوق كل شبر من وطننا".

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