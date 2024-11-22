تسجيل معمرتين في كربلاء والنجف خلال التعداد السكاني

سجلت محافظتا كربلاء والنجف، معمرتين خلال التعداد السكاني الذي جرى في عموم العراق، حيث ذكر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان، "نشيد بجهود قائممقام قضاء الجدول الغربي احمد الغرابي لما قدمه من جهود خلال التعداد السكاني كون أول عملية تعداد سجلت في القضاء عبر تسجيل المعمرة من مواليد 1900 في قضاء الجدول الغربي".

كذلك، أوضح مصدر محلي، أن "التعداد كشف عن اكبر معمرة وهي سيدة من محافظة النجف تولد 1887".

وشهد العراق خلال يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل الأول منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر شامل للتجوال خلال هذين اليومين.