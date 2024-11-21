قرار جديد بشأن حظر التجوال الخاص بالتعداد

قررت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان، الخميس، رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن العميد مقداد ميري في بيان، "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 21/ 22 تشرين الثاني".

وأضاف "مع الابقاء على حظر التجوال بين المحافظات ليوم غد الجمعة 22 تشرين الثاني لاكمال انجاز عملية التعداد السكاني".

وكان العراق شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل الأول منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر شامل للتجوال خلال هذين اليومين.