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موجة باردة تضرب العراق والغبار يملأ الأجواء ابتداءً من الأحد


توقع المنبئ الجوّي رياض القريشي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، تعرّض مدن العراق إلى موجة باردة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وكتب القريشي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك"، أن" حركة الكتلة الباردة على مستوى 850 هكتوباسكال للفترة القادمة ستشكل موجة باردة تستمر حتى نهاية الشهر الحالي وتكون أكثر فاعلية شمال وغرب البلاد".

وأضاف، أنه" لاتوجد في الأفق حالة مطرية تستدعي الأنتباه في وسط وجنوب البلاد سوى بعض الامطار الخفيفة، بينما مناطق شمال شرق البلاد (السليمانية) سيكون لها النصيب الأكبر من الامطار حتى نهاية الشهر، والثلوج واردة في أقصى شمال البلاد (دهوك).

إلى ذلك قال المنبئ الجوّي واثق السلامي، أنه" مع بداية تأثير الكتلة القطبية الباردة وبسبب الفروقات الحرارية يتوقع تشكل موجة غبار كثيفة مساء يوم الاحد المقبل جهة الانبار وتنحدر مع الرياح الشمالية الغربية نحو مدن الوسط والفرات الاوسط.

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