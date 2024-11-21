ديالى تنجز التعداد السكاني بنسبة 100%

أعلن رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، عن انجاز التعداد العام للسكان في المحافظة بنسبة 100%.

وقال الكروي في حديث صحغي إنه "عقد لقاءً موسعاً مع محافظ ديالى واللجنة العليا المشرفة على اجراء التعداد السكاني في المحافظة من اجل الوقوف على اخر مستجدات عمليات التعداد المستمر منذ فجر يوم امس وحتى اللحظة".

وأضاف أنه "وفق القراءات يمكن زف بشرى الانتهاء من التعداد السكاني في ديالى وبنسبة 100% في ظل جهود استثنائية بذلتها الفرق الميدانية في أكثر من 20 وحدة إدارية بينها بعقوبة".

وأشار الكروي الى ان "ديالى هي اول محافظة عراقية تنجز مراحل التعداد وفق مسارات حددتها وزارة التخطيط من خلال تعليمات اللجنة العليا".

وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.